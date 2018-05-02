"Мы должны сделать золотой шаг!" Обращение Семина к болельщикам "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин обратился к болельщикам команды в преддверии матча 29-го тура чемпионата России против "Зенита". Железнодорожники могут впервые с 2004 года выиграть чемпионский титул, если в двух оставшихся турах наберут 2 очка. Помимо домашней игры с питерцами, которая состоится 5 мая, им предстоит 13 мая сыграть в Туле против местного "Арсенала".

В понедельник, 30 апреля, команда Семина упустила шанс на досрочное завоевание золотых медалей, проиграв на выезде "Краснодару" (0:2). Железнодорожники пропустили два мяча с интервалом в две минуты - дубль оформил Федор Смолов.

- Друзья! Вспомните, как мы начинали в конце прошлого сезона, когда вместе поднимались со дна турнирной таблицы, - сказал Семин. - Было трудно, но мы выиграли Кубок! Потом впервые в истории вышли в 1/8 финала Лиги Европы. И все благодаря вам - нашим болельщикам! А полные трибуны во встречах со "Спартаком", "Краснодаром", "Зенитом" и наверняка с "Арсеналом" - это тоже наша с вами победа! И мы будем биться до конца только за победу, чего бы это ни стоило!

Запомните - в любой, самый ответственный момент, всю ответственность за результат я беру на себя. Гладкой дороги в футболе не бывает. Но мы должны сделать этот самый сложный, золотой шаг. И сделаем его, потому что я верю каждому игроку, верю каждому из вас. В этом сила сегодняшнего "Локомотива"! (Александр ЛЬВОВ)

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