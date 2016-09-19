М'Вила впервые за 2 года включен в заявку "Рубина" на матч

Стала известна заявка "Рубина" на матч 7-го тура чемпионата России против "Зенита". Полузащитник Янн М'Вила, последние два сезона игравший в арендах, впервые с 2014 года вошел в заявку казанцев на игру. С первых минут в опорной зоне "Рубина" сыграют Алекс Сонг и Руслан Камболов​. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Стартовый состав "Рубина": Рыжиков, Бауэр, Серхио Санчес, Самбрано, Набиуллин, Канунников, Камболов, Сонг, Рочина, Ткачук, Жонатас.

Запасные: Нестеренко, Бурлак, Бергстрем, Кверквелия, Устинов, М'Вила, Оздоев, Саму, Ахметов, Жемалетдинов, Лестьенн, Девич.