М'Вила вернулся на сбор "Рубина"

Полузащитник "Рубина" Янн М'Вила вернулся в расположение клуба, сообщает "Реальное время". Ранее игрок покинул сбор команды по семейным обстоятельствам и пропустил два контрольных поединка - против хорватского "Осиека" и японского "Сенан Бельмаре".

Сейчас "Рубин" находится в Малаге. Сбор команды продлится до 14 февраля. Казанцам предстоит сыграть еще два матча - с московским "Спартаком" и китайским "Хэбэй Чайна Форчун".