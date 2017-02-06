13:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

М'Вила вернулся на сбор "Рубина"

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Полузащитник "Рубина" Янн М'Вила вернулся в расположение клуба, сообщает "Реальное время". Ранее игрок покинул сбор команды по семейным обстоятельствам и пропустил два контрольных поединка - против хорватского "Осиека" и японского "Сенан Бельмаре".

Сейчас "Рубин" находится в Малаге. Сбор команды продлится до 14 февраля. Казанцам предстоит сыграть еще два матча - с московским "Спартаком" и китайским "Хэбэй Чайна Форчун".

Дополнительная информация

https://realnoevremya.ru/news/55494-poluzaschitnik-mvila-vernulsya-v-raspolozhenie-rubina-na-sbore-v-ispanii

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