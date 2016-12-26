М'Вила продлил контракт с "Рубином" на 3,5 года

Генеральный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев отметил, что клуб продлил контракт с полузащитником Янном М’Вила. Новое соглашение 26-летнего француза с казанцами рассчитано на 3,5 года.

– Мы удовлетворены тем, что сложные переговоры по продлению соглашения с Янном, наконец, успешно завершились, – цитирует "Реальное время" Фахриева. – М'Вила один из ведущих игроков на своей позиции, интерес к полузащитнику проявляли многие европейские клубы, поэтому мы рады сообщить, что Янн остается с нами еще минимум на 3,5 года. Одним из ключевых моментов стало то, что М'Вила сам выразил заинтересованность в продолжении своей карьеры в Казани.