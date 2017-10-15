М'Вила открыл счет в матче против "Ростова"

Полузащитник "Рубина" Янн М'Вила открыл счет в матче 13-го тура чемпионата России против "Ростова". Французский хавбек отличился на 67-й минуте встречи, замкнув навес с правого фланга.

Отметим, что казанцы прервали безголевую серию, которая насчитывала 431 минуту (без учета компенсированного времени). В предыдущий раз команда из столицы Татарстана забила на 19-й минуте матча 8-го тура премьер-лиги против "Тосно", который состоялся 26 августа.

Текстовая трансляция матча "Ростов" - "Рубин"