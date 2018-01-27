МВД завело дело по факту заключения мирового соглашения "Динамо" с М`Вила

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что министерство внутренних дел РФ возбудило уголовное дело по факту заключения мирового соглашения между футбольным клубом "Динамо" и французским полузащитником Янном М`Вила. Стржалковский добавил, что в целом ведется расследование деятельности предыдущего руководства клуба.

В 2015 году М'Вила подписал контракт с "Динамо", однако позднее в руководстве клуба произошли изменения. В итоге бело-голубые решили не приобретать игрока и в июне 2016 года заключили с ним мировое соглашение, по которому выплатили французу 900 тысяч евро.

– В декабре прошлого года Министерством внутренних дел было возбуждено уголовное дело по факту заключения мирового соглашения с футболистом. Сейчас идут следственные действия, – цитирует ТАСС Стржалковского. – Вообще был возбужден ряд уголовных дел, по которым уже идут следственные действия, есть сделки, по которым идет доследственная проверка. Раскрывать детали я не имею права.