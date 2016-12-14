МВД занялось расследованием матча "Урал"- "Терек"?

Матч 12-го тура чемпионата России "Урал" - "Терек" (1:4), который прошел в Екатеринбурге, заинтересовал главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Об этом сообщил Роман Лалаян - учредитель юридической компании "Защита", которая изначально просила правоохранительные органы проверить встречу между екатеринбуржцами и грозненцами.
Напомним, игра вызвала широкий общественный резонанс. Это произошло в связи с тем, что коэффициенты букмекеров сильно "прыгали" по ходу встречи с 3,12 до 17 на победу уральцев, когда счет к перерыву был 1:1. Позже главный тренер уральцев Вадим Скрипченко подал в отставку.
- После огромного количества звонков, жалобы на бездействие и прочие процессуальные действия наше заявление дошло до исполнителя и сегодня вызвали на дачу объяснений в УЭБиПК МВД РФ, - приводит Znak.com слова Лалаяна. - Следователь недоволен представленным отчетом от РФС. Будет делать запросы в FederBet, букмекерские конторы РФ и иностранные.
По его словам, следователь будет приглашать лица, которые наиболее интересны ему по данному делу. Среди них руководство Российского футбольного союза, футбольных клубов из Екатеринбурга и Грозного. Юрист должен подготовить дополнительные разъяснения по своему заявлению. Позже ему предстоит полноценная беседа со следователем.
Дополнительная информация
https://www.znak.com/2016-12-13/moskovskie_sledovateli_zainteresovalis_matchem_ural___terek
kingarthur
После того, что произошло в этом матче, Россию и все футбольное хозяйство нужно изгнать из всех футбольных турниров и вообще из футбола лет на 10, пусть на распил-арене проводят чемпионат своих политпроектов.
12:19
Levbereg
Да нормальный матч! Что не нравится- не понимаю. А если серьезно, то одним из следующих чемпионатов, от которого нас отстранят как и от бобслея со скелетоном, будет футбольный ЧМ. И проведут его в Англии
12:01
DWolver
Главное обоим клубам, после того как подтвердится, что всё было чисто, не забыть предъявить иск Лалаяну, о компенсации имиджевых потерь клубов.
11:58