20:37 | Футбол — РПЛ

МВД: В отношении Смолова составлены материалы об административном правонарушении


В ГУ МВД России по Краснодарскому краю составили материалы об административном правонарушении в отношении форварда "Краснодара" и сборной России  Федора Смолова. В ночь на среду футболист попал в ДТП, снеся дорожное ограждение и разбив принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition.

Он был опрошен, - сказала в эфире канала "Россия 24" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Мария Пирогова. - В отношении него составлены материалы об административных правонарушениях по статье 12.33 - повреждение дорог, железнодорожных переездов или иных дорожных сооружений. А также по статье 12.27 – невыполнение обязанностей, связанных с дорожно-транспортными происшествиями.

Сообщается, что футболисту может грозить штраф и лишение прав на два года, а также арест на 15 суток.

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https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=hFFlRgnGJdI

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