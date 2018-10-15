МВД России по Самарской области: "Результата экспертизы по Тигиеву пока нет"

Начальник Отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн рассказал "СЭ", что результаты экспертизы в отношении защитника "Крыльев Советов" Георгия Тигиева, задержанного по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде, пока еще неизвестны.

– Трудно сказать, когда появятся результаты, – сказал Гольдштейн. – Пока что их нет. Экспертизу не мы проводим, это же медицинская экспертиза, медики проводят. Все будет зависеть от того, какие экспертизы они будут проводит и какой наплав экспертиз у них идет. Ждем, пока никаких данных нет. (Игорь Новиков)

Накануне Тигиев был задержан за вождение в нетрезвом состоянии. Кроме того, игрок подозревается в употреблении амфитамина.