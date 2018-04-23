13:25 | Футбол — РФПЛ

МВД проводит проверку в руководстве "Динамо" на предмет коррупции

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По информации РБК, МВД России проводит проверку по обращению председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимира Стржалковского. Проверка касается деятельности руководителей футбольного клуба.

 
Антон СОСНИН, Александр САПЕТА, Роман БЕРЕЗОВСКИЙ, Павел ПОГРЕБНЯК, Александр ЗОТОВ и Александр ТАШАЕВ (слева направо): бело-голубые намерены расстаться с тремя игроками.Евгений Муравьев: "Зарплата Сапеты больше, чем у Погребняка"

По версии Стржалковского, бывший генеральный директор клуба Евгений Муравьев выводил деньги путем заключения контрактов со связанными с ним компаниями.

Расследование основано на нескольких инцидентах. Первый произошел после перехода защитника Константина Рауша из "Кельна" в "Динамо". В январе российский клуб заключил контракт с британской компанией Golden Toys LLC, которая была основана всего за месяц до заключения соглашения. Компания должна была получить 1,25 миллиона евро за помощь в переходе футболиста, однако сам Рауш ничего об этой организации не слышал.

Второй инцидент: контракт с еще одной британской компанией – Lucid Lucid Sports Group Ltd. Соглашение об оказании услуг по анализу трансферного рынка Восточной Европы было подписано 22 января этого года. Клуб заказал у организации исследование по поиску футболиста "25-29 лет при росте более 173 см", что обошлось "Динамо" в 350 тысяч евро по договору. Компания Lucid Lucid указала в отчете Абдула Азиза Тетте (которого клуб приобрел за 800 тысяч) и полузащитника Мацея Гайоса.

Стржалковский заявил, что проведенная проверка выявила отсутствие в британском реестре юрлиц информации о компании Lucid Lucid. При этом есть информация о компании с похожим названием – Lucid Sports Group Ltd, зарегистрированной 20 июля 2017 года.

Под обоими контрактами стоят подписи исполнительного директора футбольного клуба "Динамо" Алексея Смертина. По словам Стржалковского, подписи Смертина стоят и под другими документами, выявленными в ходе аудита. Однако подозрений в адрес Смертина Стржалковский не имеет.

Дополнительная информация

https://www.rbc.ru/society/22/04/2018/5acf7a249a794779305fa038

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КОММЕНТАРИИ (7)
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egoshin-alex

Неужели в Динамо начали борьбу с воровством? Это похоже на вековую сенсацию!..

16:21

shpasic

да, давненько Степашин ничего не комментировал по этому поводу.

14:41

rusfed 2.0

Погребняк признался, что со своего контракта откатывал Степашину

14:34

BoRussia

очень удивлюсь если ничего не обнаружат

14:25

blue-white!

Давно пора навести порядок в руководстве клуба! А то непонятные личности там крутятся!

14:06

titan2313

Давно пора Смертина проверить на причастность к коррупции! Все его действия направлены на развал футбола в России! Особенно борьба с расизмом, которая есть только в его воспалённом воображении!

13:47

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