МВД проводит проверку в руководстве "Динамо" на предмет коррупции

По информации РБК, МВД России проводит проверку по обращению председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимира Стржалковского. Проверка касается деятельности руководителей футбольного клуба.
По версии Стржалковского, бывший генеральный директор клуба Евгений Муравьев выводил деньги путем заключения контрактов со связанными с ним компаниями.
Расследование основано на нескольких инцидентах. Первый произошел после перехода защитника Константина Рауша из "Кельна" в "Динамо". В январе российский клуб заключил контракт с британской компанией Golden Toys LLC, которая была основана всего за месяц до заключения соглашения. Компания должна была получить 1,25 миллиона евро за помощь в переходе футболиста, однако сам Рауш ничего об этой организации не слышал.
Второй инцидент: контракт с еще одной британской компанией – Lucid Lucid Sports Group Ltd. Соглашение об оказании услуг по анализу трансферного рынка Восточной Европы было подписано 22 января этого года. Клуб заказал у организации исследование по поиску футболиста "25-29 лет при росте более 173 см", что обошлось "Динамо" в 350 тысяч евро по договору. Компания Lucid Lucid указала в отчете Абдула Азиза Тетте (которого клуб приобрел за 800 тысяч) и полузащитника Мацея Гайоса.
Стржалковский заявил, что проведенная проверка выявила отсутствие в британском реестре юрлиц информации о компании Lucid Lucid. При этом есть информация о компании с похожим названием – Lucid Sports Group Ltd, зарегистрированной 20 июля 2017 года.
Под обоими контрактами стоят подписи исполнительного директора футбольного клуба "Динамо" Алексея Смертина. По словам Стржалковского, подписи Смертина стоят и под другими документами, выявленными в ходе аудита. Однако подозрений в адрес Смертина Стржалковский не имеет.
Дополнительная информация
https://www.rbc.ru/society/22/04/2018/5acf7a249a794779305fa038
egoshin-alex
Неужели в Динамо начали борьбу с воровством? Это похоже на вековую сенсацию!..
16:21
shpasic
да, давненько Степашин ничего не комментировал по этому поводу.
14:41
rusfed 2.0
Погребняк признался, что со своего контракта откатывал Степашину
14:34
BoRussia
очень удивлюсь если ничего не обнаружат
14:25
blue-white!
Давно пора навести порядок в руководстве клуба! А то непонятные личности там крутятся!
14:06
titan2313
Давно пора Смертина проверить на причастность к коррупции! Все его действия направлены на развал футбола в России! Особенно борьба с расизмом, которая есть только в его воспалённом воображении!
13:47