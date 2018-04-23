МВД проводит проверку в руководстве "Динамо" на предмет коррупции

По информации РБК, МВД России проводит проверку по обращению председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимира Стржалковского. Проверка касается деятельности руководителей футбольного клуба.

По версии Стржалковского, бывший генеральный директор клуба Евгений Муравьев выводил деньги путем заключения контрактов со связанными с ним компаниями.

Расследование основано на нескольких инцидентах. Первый произошел после перехода защитника Константина Рауша из "Кельна" в "Динамо". В январе российский клуб заключил контракт с британской компанией Golden Toys LLC, которая была основана всего за месяц до заключения соглашения. Компания должна была получить 1,25 миллиона евро за помощь в переходе футболиста, однако сам Рауш ничего об этой организации не слышал.

Второй инцидент: контракт с еще одной британской компанией – Lucid Lucid Sports Group Ltd. Соглашение об оказании услуг по анализу трансферного рынка Восточной Европы было подписано 22 января этого года. Клуб заказал у организации исследование по поиску футболиста "25-29 лет при росте более 173 см", что обошлось "Динамо" в 350 тысяч евро по договору. Компания Lucid Lucid указала в отчете Абдула Азиза Тетте (которого клуб приобрел за 800 тысяч) и полузащитника Мацея Гайоса.

Стржалковский заявил, что проведенная проверка выявила отсутствие в британском реестре юрлиц информации о компании Lucid Lucid. При этом есть информация о компании с похожим названием – Lucid Sports Group Ltd, зарегистрированной 20 июля 2017 года.

Под обоими контрактами стоят подписи исполнительного директора футбольного клуба "Динамо" Алексея Смертина. По словам Стржалковского, подписи Смертина стоят и под другими документами, выявленными в ходе аудита. Однако подозрений в адрес Смертина Стржалковский не имеет.