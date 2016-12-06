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МВД проводит обыск в Доме болельщиков "Локомотива" по делу об экстремизме

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Сотрудники Главного управления МВД РФ по противодействию экстремизму проводят обыски в Доме болельщиков "Локомотива" в Москве, сообщает ТАСС. Осенью 2015 года было возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ после матча Лиги Европы между столичной командой и албанской "Скендербеу" (2:0). Во время игры российские болельщики скандировали кричалки экстремистского содержания в адрес албанцев.

Оперативники ищут материалы экстремистского характера, запрещенную литературу, символику, материалы, которые могут относиться к данному уголовному делу. Кроме того, устанавливаются лица, которые могут быть причастны к данным нарушениям.

Дополнительная информация

http://tass.ru/proisshestviya/3845287

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