МВД не будет усиливать меры безопасности из-за матча "Краснодар" - "Спартак"

Охрана порядка в Краснодаре в день проведения матча 18-го тура чемпионата России между одноименным клубом и "Спартаком" будет вестись в штатном режиме. Вчера в соцсетях появилось видео, на котором группу болельщиков красно-белых задерживают сотрудники полиции.

Фанат, комментирующий ролик, сообщил о применении сотрудниками правоохранительных органов слезоточивого газа и дубинок. В пресс-службе ГУ МВД факт задержания и применения дубинок и слезоточивого газа опровергли.

- Охрана общественного порядка будет обеспечиваться в штатном режиме, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Сотрудники полиции готовы к выполнению поставленных перед ними задач.

Поддержать красно-белых в Краснодар, согласно сообщениям болельщиков в соцсетях, приехало до 15 тысяч человек. По регламенту чемпионата страны принимающая сторона выделяет клубу-гостю 10 процентов билетов от общей вместимости стадиона, которая на арене "Краснодар", согласно официальному сайту клуба, составляет 34 291 место.

Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"