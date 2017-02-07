14:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

МВД фиксирует значительный рост использования пиротехники на футбольных матчах

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Начальник управления МВД РФ по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий Леонид Гербановский заявил, что ведомство фиксирует значительный рост использования пиротехники на футбольных матчах. Согласно анализу МВД России, фиксируется снижение посещаемости спортивных мероприятий болельщиками.

– Мы отмечает рост использования пиротехники. Только во втором полугодии 2016 года установлено более 2 тысяч таких фактов, – цитирует ТАСС Гербановского. – МВД зафиксировало два случая обнаружения крупных закладок пиротехнических средств на массовых спортивных мероприятиях.

Снижение посещаемости соревнований определенно связано с хулиганством, нецензурщиной, опасным для окружающих поведением спортивных фанатов, что отпугивает значительную часть законопослушного населения, особенно зрителей с детьми.

По статистике МВД, в прошлом году на фоне незначительного увеличения числа общих спортивных соревнований (на полпроцента) наблюдалось уменьшение количества зрителей на два процента.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4002879

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tarkys

Радует, что МВД ведет статистику и что это ведомство вообще в курсе, может возникнет проект решения о недопустимости подобных действий. С надеждой ждем...

16:24

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