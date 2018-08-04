Мужская сборная России по биатлону посетила матч "Зенит" - "Арсенал"

Мужская сборная России по биатлону посетила матч чемпионата России между "Зенитом" и "Арсеналом".
На встрече присутствуют Максим Цветков, Дмитрий Малышко, Семен Сучилов, Александр Логинов, Александр Поварницын и Эдуард Латыпов.
Отметим, что со 2 по 21 августа биатлонисты проводят тренировочный сбор в Токсово (Ленинградская область).
Мужская сборная по биатлону здесь! #ЗенитАрсенал pic.twitter.com/QLvixY0Sel– ФК "Зенит" 🌊 (@zenit_spb) 4 августа 2018 г.
- Зенит Санкт-Петербург
- Арсенал Тула
- Дмитрий Малышко
- Александр Логинов (биатлон)
- Максим Цветков
- Александр Поварницын
- Семен Сучилов
- Эдуард Латыпов (биатлон)