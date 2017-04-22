"Мужики!" Болельщики "Ростова" поблагодарили команду баннером

Болельщики "Ростова" поблагодарили команду за сезон, в котором она участвовала в еврокубках. Перед матчем 24-го тура премьер-лиги со "Спартаком" фанаты растянули на трибунах баннеры.
На одном из них нарисована эмблема клуба в окружении логотипов команд, с которыми ростовчане играли в еврокубках. На другом баннере написано "Спасибо, мужики!"
"Ростов" играл в нынешнем сезоне в групповом турнире Лиги чемпионов и дошел до 1/8 финала Лиги Европы.
Вперёд мужики! pic.twitter.com/HfyaGz7zMs– Football Club Rostov (@rostovfc) 22 апреля 2017 г.
Басист
Это был великий евросезон! Молодцы, фаны! И мужики отблагодарили за благодарность достойной игрой!
17:35