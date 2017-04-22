"Мужики!" Болельщики "Ростова" поблагодарили команду баннером

Болельщики "Ростова" поблагодарили команду за сезон, в котором она участвовала в еврокубках. Перед матчем 24-го тура премьер-лиги со "Спартаком" фанаты растянули на трибунах баннеры.

На одном из них нарисована эмблема клуба в окружении логотипов команд, с которыми ростовчане играли в еврокубках. На другом баннере написано "Спасибо, мужики!"

"Ростов" играл в нынешнем сезоне в групповом турнире Лиги чемпионов и дошел до 1/8 финала Лиги Европы.

"СЭ" ведет трансляцию матча "Ростов" – "Спартак"