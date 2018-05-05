17:02 | Футбол — РФПЛ

"Мужик сказал, мужик сделал". "Тосно" поблагодарил Боярского


"Тосно" поблагодарил актера Михаила Боярского, посетившего игру команды против "Динамо" (1:2) в рамках 29-го тура чемпионата России. Ранее Боярский в интервью "СЭ" сказал, что лучше будет болеть за "Тосно", чем за "Зенит", на что тосненцы пригласили его на игру с бело-голубыми. Актер откликнулся на предложение и смотрел игру на "Петровском" в шарфе "Тосно".

Тосно - Динамо М

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