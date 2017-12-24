Мужчина, ударивший ножом фаната "Ростова", получил 2 года и 4 месяца колонии строгого режима

Мужчина, который ударил ножом фаната "Ростова" в Оренбурге, осудили на 2 года и 4 месяца колонии строгого режима, сообщает "МК". Кроме того, 41-летний оренбуржец должен выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

Инцидент произошел 21 мая этого года после матча "Оренбург" - "Ростов" (2:0). 22-летний фаната донской команды познакомился с двумя местными жителями. После употребления алкоголя компания начала дебоширить, из-за чего завязалась драка с прохожими. Ростовчанин в ней получил удар ножом.

У молодого человека была повреждена толстая кишка, врачи сделали ему срочную операцию. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.