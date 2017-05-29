Мутко согласен с тем, что Акинфеев - лучший вратарь года

Вице-премьер и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко согласен с тем, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заслужил награду "Вратарь года" имени Льва Яшина.

Для голкипера этот приз стал девятым в карьере. В минувшем сезоне Акинфеев провел за армейцев 36 матчей во всех турнирах и пропустил 27 голов.

– Акинфеев признан лучшим "Огоньком"? Он и по мнению РФС лучший, поэтому совершенно согласен, – приводит ТАСС слова Мутко. – Общественное мнение совпало с профессиональным, и это здорово.

Акинфеев в 9-й раз получил приз "Вратарь года" имени Льва Яшина