Мутко предложил Непомнящему должность в РФС

Обозреватель "СЭ" Александр ЛЬВОВ в Доме футбола неожиданно встретил известного тренера Валерия Непомнящего. По словам 73-летнего специалиста, ему предложена должность в РФС. Напомним, что последним местом работы Непомнящего была "Томь".

– Какими судьбами, Валерий Кузьмич?

– Встречался с вице-премьером правительства РФ и президентом РФС Виталием Леонтьевичем Мутко.

– О чем беседовали?

– Мне было предложено сотрудничество с РФС.

– В каком качестве?

– На этот вопрос отвечу через неделю. Могу сказать, что это очень интересная и ответственная должность в системе отечественного футбола. Приятно, что моя кандидатура оказалась востребованной.

– Вы уже дали свое согласие?

– Такие решения не принимаются мгновенно. У меня есть неделя на размышления. Но предложение очень интересное.