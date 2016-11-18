17:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мутко предложил Непомнящему должность в РФС

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Обозреватель "СЭ" Александр ЛЬВОВ в Доме футбола неожиданно встретил известного тренера Валерия Непомнящего. По словам 73-летнего специалиста, ему предложена должность в РФС. Напомним, что последним местом работы Непомнящего была "Томь".

– Какими судьбами, Валерий Кузьмич?

– Встречался с вице-премьером правительства РФ и президентом РФС Виталием Леонтьевичем Мутко.

– О чем беседовали?

– Мне было предложено сотрудничество с РФС.

– В каком качестве?

– На этот вопрос отвечу через неделю. Могу сказать, что это очень интересная и ответственная должность в системе отечественного футбола. Приятно, что моя кандидатура оказалась востребованной.

– Вы уже дали свое согласие?

– Такие решения не принимаются мгновенно. У меня есть неделя на размышления. Но предложение очень интересное.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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merzavcik82

Давно было пора! Маловато у нас уважения для заслуженных специалистов.

19:41

Komendant1

Какая должность, господи прости в 73 года? Труха уже сыпется. А г. Мутко совсем "с дуба рухнул", помоложе нету никого?

19:37

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