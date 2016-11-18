Мутко предложил Непомнящему должность в РФС

Обозреватель "СЭ" Александр ЛЬВОВ в Доме футбола неожиданно встретил известного тренера Валерия Непомнящего. По словам 73-летнего специалиста, ему предложена должность в РФС. Напомним, что последним местом работы Непомнящего была "Томь".
– Какими судьбами, Валерий Кузьмич?
– Встречался с вице-премьером правительства РФ и президентом РФС Виталием Леонтьевичем Мутко.
– О чем беседовали?
– Мне было предложено сотрудничество с РФС.
– В каком качестве?
– На этот вопрос отвечу через неделю. Могу сказать, что это очень интересная и ответственная должность в системе отечественного футбола. Приятно, что моя кандидатура оказалась востребованной.
– Вы уже дали свое согласие?
– Такие решения не принимаются мгновенно. У меня есть неделя на размышления. Но предложение очень интересное.
merzavcik82
Давно было пора! Маловато у нас уважения для заслуженных специалистов.
19:41
Komendant1
Какая должность, господи прости в 73 года? Труха уже сыпется. А г. Мутко совсем "с дуба рухнул", помоложе нету никого?
19:37