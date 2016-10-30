Мутко поручит РФПЛ рассмотреть обстоятельства матча "Урал" - "Терек"

Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, президент РФС Виталий Мутко поручит Российской футбольной премьер-лиге рассмотреть обстоятельства матча премьер-лиги "Урал" - "Терек" (1:4). Букмекеры по ходу этого поединка странным образом изменили коэффициенты.
- Посмотрим этот матч со всех сторон. Оба клуба ни вверх, ни вниз, они не вылетают; у них-то в чем этот интерес может быть? Это я не понимаю, - приводит ТАСС слова Мутко. - Это рядовой матч, который на чистой совести клубов. Мне сложно сказать, в чем может быть интерес. Если в плане ставок, ну кто на него ставить будет? Но я попрошу лигу внимательно посмотреть, у них есть соглашение с букмекерами, они должны были информировать о ставках. Но, честно говоря, не вижу никакого смысла в таком матче.
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Гаттузо зол!
Владимир 0404 /////Нет. Из сезона в сезон Терек идет 2-3-4-5, а потом бац 8-9. Просто во втором круге , кого-то придется спасать и тут Терек станет добрым и податливым. Круговорот очков такскать.
15:23
ЗБС
Чистый договорняк! Опять Кадыров непричем?
15:23
Гаттузо зол!
СЭ вот ваш шанс если хотите вернуть свой статус среди спортивных СМИ, который вы почти весь растеряли. Проведите независимое журналистское расследование всей этой гадости, соберите материал на местах, залезьте так сказать под кожу всей ситуации. А то привыкли сидя на компьютерных стульях одни и те же заметки о Спаме строчить. Разберитесь. Или вам тетенька Кабаева не велит лезть куды не следует? Проявите сознательность наконец и свою гражданскую позицию.
15:20
Владимир 0404
Интерес всем понятный терек хотят в еврокубки запихнуть
15:19
foreverCSKAforever
В принципе это один из вариантов обезопасить себя от "случайных ошибок" Ивановых-Петровых-Николаевых в некоторых матчах. В первом круге три очка вам, а во втором нам. Да еще и на букмекерских коэффициентах бабла поднять реальнее, чем на коэффициентах ФИФА и УЕФА.
15:16
serzheo
Помнится, товарищ Газзаев предлагал увеличить РФПЛ до 20 команд))))
15:16
serzheo
Ахахахахахаха)))))))))))
15:13
Жуниньё Пернамбукану
кузя23 15:05 Да, 8-10 команд. 4 круга. Вот тогда это будет Лига. Вот тогда будет интересно смотреть. И каждый тур будет рубилово и пресловутая конкуренция, тонус и повышение качества игры. (Что и для сборной - жирный плюс.)
15:13
Долой марионеток-макларенеток
Ивановы бывают разные - синие, белые, красные...
15:12
ЮКИ
я так понимаю,что ожидаемую Долю Не занесли!теперь,ждите возмездия!
15:12
Platinum1991
ЧИСТЕЙШИЙ ДОГОВОРНЯК! Так играют, как играл Урал только ДОГОВОРНЫЕ МАТЧИ! 1000000000000000000%%%%%%%%%%%%% ДОГОВОРНЯК!
15:11
Chibisov
Предлагаю вместо гастролей цирка ДЮСОЛЕЙ показывать по всему миру матчи урала с тереком,ну где вы такое шоу еще увидите)
15:08
Chibisov
И виталя включил дурочка)У него из памяти вылетела странная победа над тереком позволившая уралу не вылететь на прямую,он позабыл о странном увольнении гончаренко о БОГ МОЙ опять за день до игры с тереком,он конечно не обращает внимания на то,что букмекеры уже не в первый раз сигнализируют о странностях в ставках на матчи этих двух команд.Но мы зато желаем продавать права на показ матчей как в англии)))После такого матча желание смотреть ваше порно-шоу навсегда отпало!
15:05
кузя23
invino "Никакого смысла в таком матче". Согласен абсолютно. Терек, Томь, Анжи, Урал, Амкар, Арсенал, Оренбург, Уфа должны играть в отдельном турнире. И не уверен, что это должен быть футбол. 14:58____________Абсолютно согласен. 8 команд в РФПЛ ,с 4мя кругами,более чем достаточно.
15:05
Бен Ричардс
Представляю себе эту проверку. Как в том бородатом анекдоте: "Подсудимый! Вы пpизнаете свою вину? - Нет! - Hу на нет и суда нет!"
15:01
Жуниньё Пернамбукану
Аххаххахаха)) красавелло ваще)
14:59
Анти жив
Ну вот и ответ всем, почему ушел Гончаренко. Долг платежом красен. Долго, правда, пришлось ожидать, но тут спешка была неуместной.
14:58
invino
"Никакого смысла в таком матче". Согласен абсолютно. Терек, Томь, Анжи, Урал, Амкар, Арсенал, Оренбург, Уфа должны играть в отдельном турнире. И не уверен, что это должен быть футбол.
14:58
foreverCSKAforever
Slim Taller, видеоизвинения, например. Есть масса способов.
14:58
Slim Taller
Мутко.клоуна из себя то не изображай.Какие обвинения ты выдвинешь Кадырову?!
14:54
Гаттузо зол!
Махровый дог!
14:51
King's Bounty IIII
old goat
14:50
DENsid
"Но, честно говоря, не вижу никакого смысла в таком матче." (с) Думаю, эту фразу надо запомнить )))
14:47
MF From Hell
Мутко сказочно прекрасен
14:47