Мутко поручит РФПЛ рассмотреть обстоятельства матча "Урал" - "Терек"

Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, президент РФС Виталий Мутко поручит Российской футбольной премьер-лиге рассмотреть обстоятельства матча премьер-лиги "Урал" - "Терек" (1:4). Букмекеры по ходу этого поединка странным образом изменили коэффициенты.

- Посмотрим этот матч со всех сторон. Оба клуба ни вверх, ни вниз, они не вылетают; у них-то в чем этот интерес может быть? Это я не понимаю, - приводит ТАСС слова Мутко. - Это рядовой матч, который на чистой совести клубов. Мне сложно сказать, в чем может быть интерес. Если в плане ставок, ну кто на него ставить будет? Но я попрошу лигу внимательно посмотреть, у них есть соглашение с букмекерами, они должны были информировать о ставках. Но, честно говоря, не вижу никакого смысла в таком матче.

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