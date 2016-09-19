Мутко ответил Газзаеву, могут ли клубы РФПЛ зарабатывать 200 миллионов долларов на телеправах

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко сомневается, что клубы российской премьер-лиги смогут зарабатывать 200 миллионов долларов в год за счет телеправ. Ранее с подобным предположением выступил кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев.

- Мне сложно представить, что телеправа будут стоить 200 миллионов долларов, - цитирует ТАСС Мутко. - Цены достаточно высокие, можно взять просто пример английской премьер-лиги и по нему предлагать.

Мутко и Газзаев поборются за пост президента РФС на выборах 24 сентября. Помимо них на эту должность претендуют Сергей Прядкин и Игорь Ефремов.

Реально ли увеличить доходы от телеправ до 200 миллионов?