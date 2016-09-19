13:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мутко ответил Газзаеву, могут ли клубы РФПЛ зарабатывать 200 миллионов долларов на телеправах

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Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко сомневается, что клубы российской премьер-лиги смогут зарабатывать 200 миллионов долларов в год за счет телеправ. Ранее с подобным предположением выступил кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев.

- Мне сложно представить, что телеправа будут стоить 200 миллионов долларов, - цитирует ТАСС Мутко. - Цены достаточно высокие, можно взять просто пример английской премьер-лиги и по нему предлагать.

Мутко и Газзаев поборются за пост президента РФС на выборах 24 сентября. Помимо них на эту должность претендуют Сергей Прядкин и Игорь Ефремов.

Реально ли увеличить доходы от телеправ до 200 миллионов?

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3633674

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

есть идея получше: на стадионах можно зарабатывать миллиарды рублей в год.

13:55

Разбанен досрочно

я не буду платить по 1-1,5 штуки в месяц за возможность посмотреть один раз в неделю матч. безотносительно моих доходов. это грабеж и беспредел, который устраивают кабельщики и интернетчики. да еще нужно купить оборудование для приема кабельного (или той же тарелки). в гробу я все это видал.

13:54

TooM

Реформа нужна, и есть только план реальных действий у Газаева, на чемпионате 18 года он никак не скажется, время мало, но лет через 4-5 плоды будут, а может и раньше, а сейчас просто болото сверху донизу.

13:50

SS-1525-Sergey

Конечно можно, если бороться с серой трансляцией в инете, убрать бесплатную трансляцию, убрать препоны и лимиты с ограничением. РПФЛ, судей убрать от опеки РФС, да и футбол в целом и тогда будет продукт и он будет пополнять кассы клубов, а не карманы чиновников!

13:45

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