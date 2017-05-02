Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отказался комментировать заявление "Краснодара" о влиянии клубов на судей. Также он отметил, что в будущем в судейство могут быть введены технические средства.

- Заявление "Краснодара" комментировать не хочу, они сами себя оценили, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Осталось 4 тура, мы сократили количество судей. Мы в этот год внимательно посмотрели на работу судейского корпуса. Тут и кадровые изменения были. Будет возможность ввести технические средства - введем. Это не только от нас зависит.

Будогосский – об обращении "Краснодара":

"Не время и не место выступать с такими заявлениями"