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Мутко отказался комментировать заявление "Краснодара" о влиянии клубов на судей

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отказался комментировать заявление "Краснодара" о влиянии клубов на судей. Также он отметил, что в будущем в судейство могут быть введены технические средства.

- Заявление "Краснодара" комментировать не хочу, они сами себя оценили, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Осталось 4 тура, мы сократили количество судей. Мы в этот год внимательно посмотрели на работу судейского корпуса. Тут и кадровые изменения были. Будет возможность ввести технические средства - введем. Это не только от нас зависит.

Будогосский – об обращении "Краснодара":
"Не время и не место выступать с такими заявлениями"

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170502/1119935615.html

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