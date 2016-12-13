Мутко обсудил с руководителями регионов ситуации в "Мордовии" и "Томи"

Президент РФС Виталий Мутко пообщался с главой Республики Мордовия Владимиром Волковым и губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, сообщает пресс-служба РФС. Стороны обсуждали сложившиеся в "Мордовии" и "Томи" финансовые проблемы и возможные варианты выхода из кризиса. РФС будет держать ситуацию на контроле и оказывать необходимое содействие при решении текущих вопросов.

Игроки "Мордовии" не получали зарплату с марта 2016 года, а работники томского клуба с начала этого сезона. Кроме того, вчера появилась информация, что футболисты "Мордовии" написали открытое письмо на имя Виталия Мутко с просьбой принудить клуб выплатить долги.

"Мордовия" после 24 туров в ФНЛ занимает 18-е место в турнирной таблице, а "Томь" идет на 16-й строчке в турнирной таблице премьер-лиге, имея в активе 9 очков после 17 игр.