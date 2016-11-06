Мутко допустил возвращение чемпионата России к системе "весна - осень"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко дал понять, что чемпионат России после чемпионата мира-2018 может вернуться к схеме "весна - осень". На систему "осень - весна" российский футбол перешел в 2012 году. Субботний матч премьер-лиги между "Томью" и "Спартаком" находился под угрозой из-за низких темератур. 19 ноября в Томске должен состояться поединок "Томи" с "Тереком".

- У нас есть формула проведения, есть календарь, и что-то изменить сейчас тяжело, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Даже если бы мы играли с другой формулой, все равно заканчивали бы в середине ноября, это всегда так было. Другое дело, что жалко целый летний месяц, который мы теряем. Это, безусловно, для северной страны нехорошо. Будем думать, но до чемпионата мира мы вряд ли что-то поменяем. Потому что опять придется делать рваный переходный чемпионат, сами знаете, что это такое.

Сейчас надо провести все стабильно, спокойно, никуда не дергаться. Тем более мы поддерживаем интересы тех клубов, которые играют в еврокубках. Им необходима игровая практика и тонус, хотя, как мы видим, это не всегда помогает. Вот это все надо анализировать и понимать, что это все нам дает. Но не шарахаться и не допускать, что сначала играем два года по одной системе, а потом возвращаемся к предыдущей.