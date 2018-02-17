Мутиу Адепожу: "Возвращение Мусы в ЦСКА пойдет на пользу и ему, и сборной"

Бывший игрок сборной Нигерии Мутиу Адепожу поддержал решение Ахмеда Мусы вернуться в ЦСКА. Форвард перешел в армейский клуб из "Лестера" на правах аренды до конца сезона. По мнению Адепожу, в России игрок будет получать больше игрового времени.

- То, что сделал Муса, - правильный ход, - цитирует dailytrust.com.ng Адеподжу. - Это хорошо для его карьеры и для сборной Нигерии. Перед чемпионатом мира-2018 важно иметь регулярную практику. Футболисты должны играть каждую неделю. Это позволит им быть в отличной форме к чемпионату мира.

Я бы советовал игрокам сборной последовать примеру Мусы, но проблема в том, что трансферное окно уже закрыто. Единственное, что я могу посоветовать им - усердно работать и регулярно попадать в состав клубов. До чемпионата мира осталось несколько месяцев, и им нужно быть активнее. Ни один тренер не возьмет на ЧМ игрока, который не в форме.