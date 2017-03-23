18:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мусса Думбья: "С таким составом "Арсенал" не должен вылететь"

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Нападающий тульского "Арсенала" Мусса Думбья отметил, что у команды подобрался хороший состав, с которым можно бороться за сохранение прописки в премьер-лиге. Команда после 20 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице с 15 очками в активе.

-  До прихода в "Арсенал" я следил за командой, - приводит "Тульская служба новостей" слова Думбья. - Здесь много талантливых и способных футболистов. Мое мнение, что при наличии такого состава команда не должна опуститься ниже. Сейчас конкуренция в атаке возросла. Мне кажется, если все пойдет таким образом, то мы сможем решить задачу и остаться в премьер-лиге.

Дополнительная информация

http://www.tsn24.ru/mussa-dumbiya-pri-nalichii-takogo-sostava-arsenal-ne-dolzhen-opustitsya-nizhe.html

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