Мусса Думбья: "После удаления "Арсеналу" приходится крайне тяжело в игре с "Локомотивом"

Полузащитник "Арсенала" Мусса Думбья в перерыве матча 23-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что команде необходимо выложиться на все 100 процентов. Хавбек подчеркнул, что после удаления нападающего Федерико Расича команде приходится крайне тяжело.

– Сразу после удаления стало заметно, насколько нам тяжелее стало играть, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Думбья. – В таких обстоятельствах нам нужно отдать все силы, выложиться на 100 процентов, чтобы добиться положительного результата.

Трансляция матча "Арсенал" – "Локомотив"