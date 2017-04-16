18:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мусса Думбья: "После удаления "Арсеналу" приходится крайне тяжело в игре с "Локомотивом"

0
0
0
0

Полузащитник "Арсенала" Мусса Думбья в перерыве матча 23-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что команде необходимо выложиться на все 100 процентов. Хавбек подчеркнул, что после удаления нападающего Федерико Расича команде приходится крайне тяжело.

– Сразу после удаления стало заметно, насколько нам тяжелее стало играть, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Думбья. – В таких обстоятельствах нам нужно отдать все силы, выложиться на 100 процентов, чтобы добиться положительного результата.

Трансляция матча "Арсенал" – "Локомотив"

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...