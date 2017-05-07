Мусса Думбья: "Матч с "Ростовом" получился энергозатратным"

Полузащитник тульского "Арсенала" Мусса Думбья, арендованный у "Ростова", после домашнего матча со своей бывшей командой подчеркнул, что коллектив отдал много сил. Хозяева взял верх над соперником со счетом 1:0 в 27-м туре премьер-лиги. "СЭ" вел текстовую трансляцию встречи.

– Мусса, как складывалась игра?

– Она получилась энергозатратной. Сегодня нам нельзя было терять очки, нужна была только победа. С точки зрения психологии груз ответственности давил на нас. Хорошо, что удалось выиграть и порадовать болельщиков.

– Игра против "Ростова", которому принадлежат права на вас, была принципиальной?

– Не стал бы делать на этом акцент. Просто скажу, что для нашей команды сейчас каждый матч это битва. На поле сражались все футболисты, и победила именно команда.

– Традиционный вопрос этой субботы. Как вам мотивационное видео, которое вам показали перед матчем?

– Оно придало положительных эмоций. Это было очень трогательно. Каждый из нас задумался о близких и наших болельщиках, ради который мы бьемся на поле. В какой-то степени, эти эмоции помогли нам победить.

– Желтая карточка для вас стала четвертой, вынуждены теперь пропустить игру с ЦСКА.

– Меня это очень огорчило. Но я верю в своих партнеров, им по силам взять очки в Москве. А я буду готовиться к матчу с "Амкаром", чтобы выложиться уже на 200 процентов.