Мусса Думбья: "Енисей" здорово настроился на матч с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Мусса Думбья в перерыве первого стыкового матча за право играть в РФПЛ с "Енисеем" (0:1) отметил, что тулякам необходимо увеличить скорость своей игры. Хавбек также отметил настрой соперника.
– Не думаю, что пропущенный мяч – следствие нашей тактической ошибки, – , – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Думбья. – Соперник очень здорово начал матч, прессинговал, благодаря чему и забил. Мы должны сделать все возможное, чтобы перевернуть ход матча.
Во втором тайме необходимо увеличить скорость игры, быстрее передвигать мяч. Соперник очень хорошо настроился, поэтому только быстрые передвижения помогут нам забить.