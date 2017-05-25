Мусса Думбья: "Енисей" здорово настроился на матч с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Мусса Думбья в перерыве первого стыкового матча за право играть в РФПЛ с "Енисеем" (0:1) отметил, что тулякам необходимо увеличить скорость своей игры. Хавбек также отметил настрой соперника.

– Не думаю, что пропущенный мяч – следствие нашей тактической ошибки, – , – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Думбья. – Соперник очень здорово начал матч, прессинговал, благодаря чему и забил. Мы должны сделать все возможное, чтобы перевернуть ход матча.

Во втором тайме необходимо увеличить скорость игры, быстрее передвигать мяч. Соперник очень хорошо настроился, поэтому только быстрые передвижения помогут нам забить.

Трансляция матча "Енисей" – "Арсенал"