Мусаев сдаст экзамен на лицензию A в мае 2019 года

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев сдаст экзамен на тренерскую лицензию категории A в мае 2019 года, сообщает ТАСС. Специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба в апреле этого года. Формально он остался руководить командой, однако из-за отсутствия у специалиста необходимой лицензии главным тренером числится Олег Фоменко.

- Пока не хотелось бы торопить события относительно тренерской лицензии. Точной даты нет, но думаю, что в мае 2019 года пойду сдавать на категорию А - это будет уже итоговый экзамен. Потом, в случае успешной сдачи, буду поступать на категорию Pro, - цитирует ТАСС Мусаева.

В настоящий момент Мусаев имеет тренерскую лицензию категории B. Под его руководством "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Отметим, что главным тренером в клубе РПЛ могут работать только обладатели лицензии Pro.