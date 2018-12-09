16:35 | Футбол — РПЛ

Мусаев рассказал о травмированных в "Краснодаре"

Обсудить
0

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дал комментарий в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Уфы"​.

– Почему упустили победу в матче Олимп-Кубка России против "Ростова" (2:2)? Слишком хорошо начали играть с "Ростовом", добились преимущества и потеряли концентрацию, такое случилось в первый раз.

Кадровое состояние? Ари закончил год, Вандерсон сегодня в составе. До конца года кадровая ситуация хорошая. Футболисты привыкают друг к другу. Три игрока в нападении – это здорово. Защитник Урош Спаич был без предсезонной подготовки, ему нужна была адаптация, Сергей Петров получал повреждение по ходу сезона.

"Краснодар" – "Уфа": чемпионат России по футболу, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – в 16.30 (мск).

Краснодар – Уфа

 

Опрос

"Зенит" проиграл в Туле. Кто теперь фаворит чемпионата России?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 17-й тур. Заключительный тур перед зимней паузой
Материалы других СМИ
Загрузка...