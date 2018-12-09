Мусаев рассказал о травмированных в "Краснодаре"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дал комментарий в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Уфы"​.

– Почему упустили победу в матче Олимп-Кубка России против "Ростова" (2:2)? Слишком хорошо начали играть с "Ростовом", добились преимущества и потеряли концентрацию, такое случилось в первый раз.

Кадровое состояние? Ари закончил год, Вандерсон сегодня в составе. До конца года кадровая ситуация хорошая. Футболисты привыкают друг к другу. Три игрока в нападении – это здорово. Защитник Урош Спаич был без предсезонной подготовки, ему нужна была адаптация, Сергей Петров получал повреждение по ходу сезона.

"Краснодар" – "Уфа": чемпионат России по футболу, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – в 16.30 (мск).