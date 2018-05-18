Мусаев рассказал, кому принадлежала идея выстричь на поле стадиона "Краснодар" номера Гранквиста и Жоаузинью

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в интервью "СЭ" отметил, идея выстричь на поле домашнего стадиона номера защитника Андреаса Гранквиста и полузащитника Жоаузинью перед матчем 30-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:1) принадлежала президенту клуба Сергею Галицкому. Оба игрока покинули стан "быков" по окончании нынешнего сезона.

– На поле стадиона "Краснодар" накануне последнего матча Гранквиста и Жоаузинью выстригли футболки с их номерами. Чья идея?

– Сергея Николаевича.

– Креативно.

– Такого я еще нигде не видел. Ребята тоже были растроганы. "Краснодар" показал, как надо провожать игроков, которые внесли большой вклад в успехи клуба.

Напомним, бразилец Жоаузинью перешел в "Краснодар" в 2011 году из "Левски". За "быков" 29-летний игрок провел 217 матчей по всех турнирах, забил 39 голов и сделал 58 результативных передач. В августе 2016 года Жоаузинью получил российское гражданство.

Гранквист перебрался в "Краснодар" в 2013 году из "Дженоа". За краснодарцев он сыграл 181 матч, забил 10 мячей и сделал шесть голевых передч. 33-летний швед по окончании сезона перейдет в "Хельсингборг".

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