Муса забил свой первый гол после возвращения в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса открыл счет на 33-й минуте товарищеского матча против "Норшелланна" на сборе в испанской Кампоаморе. Полузащитник армейцев Александр Головин вывел пасом форварда "один на один" с вратарем, и нигериец мощно над головой голкипера пробил под перекладину.
Этот гол стал первым для африканца после возвращения в московскую команду.
Напомним, что 30 января Муса перешел из "Лестера" в ЦСКА. Красно-синие арендовали форварда до конца сезона.
ЗЮК~
Питерская каловая масса и ватный Шариков комментируют новость.
21:11
Gogen45
К.б.ын... ты когда пишешь, надо же хоть немного информацией владеть.. это Википедия украинская? Которой ты тут тычешь? Я тебе скажу так, в 1986 году, а это ещё был СССР, за хищение в особо крупных размерах срок был очень большим и реальным, вплоть до расстрела, и никаким образом не мог быть условным, но по "версии" ваших украинских СМИ может быть все что угодно...не удивлен, если вы ещё Гинера серийным маньяком об'явите ...с условным, конечно, сроком....
20:53
Meddle
Ясный перец, Дзюбий уже давно просился на выход
20:33
Meddle
Гаттузо Крут!!!!!!#! да я знаю, что ты их обоих боготворишь))
20:32
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Meddle ////А я рад, что его вытурили. Еще бы кокошку убрать. Меня рвет от их присутствия в команде. Теперь меньше.
20:28
Meddle
Гаттузыч, ничего так, со сдержанным спокойствием держимся. У нас одна песня из сезона в сезон. Как же вы без Чубы теперь?
20:21
Meddle
Бу-га-га! Планируем с женой навестить друзей и родственников. Возможно Северную столицу посетим.
20:19
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Смотрю конявые бодрячком держатся. И это понятно. Ведь команда не собирается упираться в 1/16 ЛЕ, а банально готовится к чемпу. И это прекрасно.
20:07
Бу-га-га!
Meddle___ Здарова! Ничё так, шкрябаем потихоньку.))) Как у тебя февраль в плане заморочек?
20:01
Meddle
Бу-га-га! Однако, какой классный персонаж этот К.Б.Ын. Давненько я сюда не заглядывал, и сразу такая удача. Как жив-здоров, дружище?
19:59
Бу-га-га!
Вот что в КБ-Брацтве поставлено на профессиональном уровне - так это фейс-контроль. Лица, у которых интеллект хоть на тысячную долю процента превышает интеллект кольчатого червя, заворачиваются ещё на стадии собеседования.
19:55
К.Б.Ын
Ай-яй-яй))) Каклята заныли )) Я вам чучелам википедию ща приведу дебилам : Украинские СМИ сообщали, что в 1986 году Фрунзенский РОВД УВД Харьковской области предъявил Евгению Гинеру обвинения по ст. 86-1 УК УССР (хищение государственного или коллективного имущества в особо крупных размерах), по которому он отделался условным сроком. В 1990 году тот же Фрунзенский РОВД возбудил новое уголовное дело по той же статье УК, из-за чего бизнесмен и перебрался в Москву. С 2004 по 2006 год занимал должность президента Российской футбольной премьер-лиги. С 5 апреля 2013 занимает пост главы финансового комитета РФС. ЗЫ : Ну что, чучелы укроповские, саснули ??? А это бугага сасёт стабильно !
19:39
Meddle
К.Б.Ын, ты пьян или всегда такой?
19:12
К.Б.Ын
Почему это чучело Гинер не отдано в Украину ???
19:04
К.Б.Ын
ЦСКА - это Центальный Советский Клуб Армии! Какого ххх это относится к укропской проститутке Гинеру ???
19:02
Al Rains
С почином, Ахметджан...
18:54