18:40 | Футбол — РФПЛ

Муса забил свой первый гол после возвращения в ЦСКА

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Нападающий ЦСКА Ахмед Муса открыл счет на 33-й минуте товарищеского матча против "Норшелланна" на сборе в испанской Кампоаморе. Полузащитник армейцев Александр Головин вывел пасом форварда "один на один" с вратарем, и нигериец мощно над головой голкипера пробил под перекладину.

Этот гол стал первым для африканца после возвращения в московскую команду.

Напомним, что 30 января Муса перешел из "Лестера" в ЦСКА. Красно-синие арендовали форварда до конца сезона.

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (16)
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ЗЮК~

Питерская каловая масса и ватный Шариков комментируют новость.

21:11

Gogen45

К.б.ын... ты когда пишешь, надо же хоть немного информацией владеть.. это Википедия украинская? Которой ты тут тычешь? Я тебе скажу так, в 1986 году, а это ещё был СССР, за хищение в особо крупных размерах срок был очень большим и реальным, вплоть до расстрела, и никаким образом не мог быть условным, но по "версии" ваших украинских СМИ может быть все что угодно...не удивлен, если вы ещё Гинера серийным маньяком об'явите ...с условным, конечно, сроком....

20:53

Meddle

Ясный перец, Дзюбий уже давно просился на выход

20:33

Meddle

Гаттузо Крут!!!!!!#! да я знаю, что ты их обоих боготворишь))

20:32

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Meddle ////А я рад, что его вытурили. Еще бы кокошку убрать. Меня рвет от их присутствия в команде. Теперь меньше.

20:28

Meddle

Гаттузыч, ничего так, со сдержанным спокойствием держимся. У нас одна песня из сезона в сезон. Как же вы без Чубы теперь?

20:21

Meddle

Бу-га-га! Планируем с женой навестить друзей и родственников. Возможно Северную столицу посетим.

20:19

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Смотрю конявые бодрячком держатся. И это понятно. Ведь команда не собирается упираться в 1/16 ЛЕ, а банально готовится к чемпу. И это прекрасно.

20:07

Бу-га-га!

Meddle___ Здарова! Ничё так, шкрябаем потихоньку.))) Как у тебя февраль в плане заморочек?

20:01

Meddle

Бу-га-га! Однако, какой классный персонаж этот К.Б.Ын. Давненько я сюда не заглядывал, и сразу такая удача. Как жив-здоров, дружище?

19:59

Бу-га-га!

Вот что в КБ-Брацтве поставлено на профессиональном уровне - так это фейс-контроль. Лица, у которых интеллект хоть на тысячную долю процента превышает интеллект кольчатого червя, заворачиваются ещё на стадии собеседования.

19:55

К.Б.Ын

Ай-яй-яй))) Каклята заныли )) Я вам чучелам википедию ща приведу дебилам : Украинские СМИ сообщали, что в 1986 году Фрунзенский РОВД УВД Харьковской области предъявил Евгению Гинеру обвинения по ст. 86-1 УК УССР (хищение государственного или коллективного имущества в особо крупных размерах), по которому он отделался условным сроком. В 1990 году тот же Фрунзенский РОВД возбудил новое уголовное дело по той же статье УК, из-за чего бизнесмен и перебрался в Москву. С 2004 по 2006 год занимал должность президента Российской футбольной премьер-лиги. С 5 апреля 2013 занимает пост главы финансового комитета РФС. ЗЫ : Ну что, чучелы укроповские, саснули ??? А это бугага сасёт стабильно !

19:39

Meddle

К.Б.Ын, ты пьян или всегда такой?

19:12

К.Б.Ын

Почему это чучело Гинер не отдано в Украину ???

19:04

К.Б.Ын

ЦСКА - это Центальный Советский Клуб Армии! Какого ххх это относится к укропской проститутке Гинеру ???

19:02

Al Rains

С почином, Ахметджан...

18:54