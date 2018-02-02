Муса забил свой первый гол после возвращения в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса открыл счет на 33-й минуте товарищеского матча против "Норшелланна" на сборе в испанской Кампоаморе. Полузащитник армейцев Александр Головин вывел пасом форварда "один на один" с вратарем, и нигериец мощно над головой голкипера пробил под перекладину.

Этот гол стал первым для африканца после возвращения в московскую команду.

Напомним, что 30 января Муса перешел из "Лестера" в ЦСКА. Красно-синие арендовали форварда до конца сезона.