Муса выразил свое восхищение Игнашевичем

Нападающий сборной Нигерии и "Лестера" Ахмед Муса выразил свое восхищение бывшим одноклубником Сергеем Игнашевичем. По его словам, 38-летний игрок имел потрясающую карьеру в ЦСКА и сборной России. Ранее Игнашевич объявил о завершении карьеры. Вторую половину прошлого сезона Муса провел на правах аренды в ЦСКА.

- Сергей, ты фантастический лидер. У тебя была потрясающая карьера, о которой футболист может только мечтать, - написал Муса в Инстаграме. - Ты был великолепным партнером для меня в ЦСКА, мы вместе наслаждались моментами. Хочу, чтобы ты получал такое же наслаждение от следующей стадии в твоей жизни.