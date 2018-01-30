Муса выбрал 7-й номер в ЦСКА

Вернувшийся в ЦСКА нападающий Ахмед Муса будет играть под седьмым номером, сообщает официальный Твиттер армейцев. Напомним, что столичный клуб арендовал нигерийца у "Лестера" до конца сезона.

Ранее под 7-м номером в ЦСКА выступали Дмитрий Хомуха, Игорь Яновский, Даниэль Карвалью, Кейсуке Хонда и Зоран Тошич.