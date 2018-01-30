Муса выбрал 7-й номер в ЦСКА

Вернувшийся в ЦСКА нападающий Ахмед Муса будет играть под седьмым номером, сообщает официальный Твиттер армейцев. Напомним, что столичный клуб арендовал нигерийца у "Лестера" до конца сезона.
Ранее под 7-м номером в ЦСКА выступали Дмитрий Хомуха, Игорь Яновский, Даниэль Карвалью, Кейсуке Хонда и Зоран Тошич.
Ахмед будет играть за #ЦСКА под номером 7⃣!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 30 января 2018 г.
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К.Б.Ын
"Твой номер 16, помалкивай в трубочку !" (c) МВИН
18:21
баламошка
Как у Бекхэма. И внешне они похожи.
17:25