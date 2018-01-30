17:22 | Футбол — РФПЛ

Муса выбрал 7-й номер в ЦСКА

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Вернувшийся в ЦСКА нападающий Ахмед Муса будет играть под седьмым номером, сообщает официальный Твиттер армейцев. Напомним, что столичный клуб арендовал нигерийца у "Лестера" до конца сезона.

Ранее под 7-м номером в ЦСКА выступали Дмитрий Хомуха, Игорь Яновский, Даниэль Карвалью, Кейсуке Хонда и Зоран Тошич.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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К.Б.Ын

"Твой номер 16, помалкивай в трубочку !" (c) МВИН

18:21

баламошка

Как у Бекхэма. И внешне они похожи.

17:25