Муса – в стартовом составе ЦСКА на игру с "Норшелланном"

ЦСКА в своем официальном Твиттере объявил состав команды на товарищеский матч против "Норшелланна". Отметим, что на поле с первых минут выйдет нападающий Ахмед Муса, недавно арендованный армейцами у "Лестера" до конца сезона.

Состав ЦСКА выглядит следующим образом: Акинфеев – Фернандес, В. Березуцкий, Васин, Набабкин – Верблум, Натхо – Витинью, Головин, Дзагоев – Муса.

Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры