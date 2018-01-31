Нападающий Ахмед Муса прибыл на сбор ЦСКА в Кампоаморе, информирует клубный Твиттер.
Вчера армейцы объявили о возвращении 25-летнего нигерийца. Красно-синие арендовали форварда у "Лестера" до конца сезона.
Муса уже выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. В составе армейцев он провел 157 матчей во всех турнирах, забив 56 мячей.
Акинфеев, Вернблум и Оланаре поприветствовали возвращение Мусы в ЦСКА //
"Муса, беги!" Каким вы могли не знать форварда ЦСКА
#Муса прибыл на сбор #ЦСКАвКампоаморе! pic.twitter.com/4wdWYv9xd7– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 31 января 2018 г.