Нападающий Ахмед Муса прибыл на сбор ЦСКА в Кампоаморе, информирует клубный Твиттер.

Вчера армейцы объявили о возвращении 25-летнего нигерийца. Красно-синие арендовали форварда у "Лестера" до конца сезона.

Муса уже выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. В составе армейцев он провел 157 матчей во всех турнирах, забив 56 мячей.

Акинфеев, Вернблум и Оланаре поприветствовали возвращение Мусы в ЦСКА //

"Муса, беги!" Каким вы могли не знать форварда ЦСКА