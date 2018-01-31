17:29 | Футбол — РФПЛ

Муса прибыл на сбор ЦСКА


Нападающий Ахмед Муса прибыл на сбор ЦСКА в Кампоаморе, информирует клубный Твиттер.

Вчера армейцы объявили о возвращении 25-летнего нигерийца. Красно-синие арендовали форварда у "Лестера" до конца сезона.

Муса уже выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. В составе армейцев он провел 157 матчей во всех турнирах, забив 56 мячей. 

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