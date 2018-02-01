Муса после паузы в 1,5 года попытался поговорить на русском. Видео

ЦСКА в своем Твиттере анонсировал интервью с нападающим Ахмедом Мусой, который вернулся в российский клуб из "Лестера" на правах аренды. В ролике нигерийский форвард, последние 1,5 года проведший в Англии, попытался произнести на русском языке фразу: "ЦСКА всегда будет первым!"

Напомним, аренда Мусы в ЦСКА рассчитана до конца сезона-2017/18. Форвард уже заявлен армейцами для участия в чемпионате России и Лиге Европы.