Муса после паузы в 1,5 года попытался поговорить на русском. Видео

ЦСКА в своем Твиттере анонсировал интервью с нападающим Ахмедом Мусой, который вернулся в российский клуб из "Лестера" на правах аренды. В ролике нигерийский форвард, последние 1,5 года проведший в Англии, попытался произнести на русском языке фразу: "ЦСКА всегда будет первым!"
Напомним, аренда Мусы в ЦСКА рассчитана до конца сезона-2017/18. Форвард уже заявлен армейцами для участия в чемпионате России и Лиге Европы.
Попробовать произнести фразу по-русски после полутора лет без практики – это не шутки, но #Муса постарался 🙃– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 1 февраля 2018 г.
Первое интервью с Ахмедом после возвращения в #ЦСКА выйдет в 16:30! pic.twitter.com/NZ89TE7q3j
Flamenco
murzikov Тема "сисек" раскрыта)) 15:42 ______________________ +++++++))
15:49
murzikov
Тема "сисек" раскрыта))
15:42