19:40 | Футбол — РФПЛ

Муса на следующей неделе перейдет в ЦСКА? Отвечает агент

Ахмед МУСА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Ахмед МУСА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Нападающий "Лестера" Ахмед Муса в ближайшее время должен вернуться в ЦСКА. Об этом корреспонденту "СЭ" Гоше ЧЕРНОВУ сказал представитель 25-летнего нигерийца Тони Харрис. Ранее агент отметил, что армейцы собираются арендовать форварда.

– Муса не попал в заявку на кубковый матч "Лестера" с "Питерборо". Он уходит в ЦСКА? – вопрос Харрису.

– Скорее всего, трансфер состоится на следующей неделе.

Напомним, что Муса провел в ЦСКА четыре года – с 2012-го по 2016-й, а в сезоне-2017/18 ни разу не выходил на поле в чемпионате Англии.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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zoostation

Хорошо, что Локо с ЦСКА уже больше не играть.

20:36

К.Б.Ын

Если ещё и 45-летнего Думбию оприходует конюшня, то немытые будут на 5-м месте )

20:35

Жорик Вартанов

неужели бомжи опять без ЛЧ)

20:30