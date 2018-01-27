Муса на следующей неделе перейдет в ЦСКА? Отвечает агент

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса в ближайшее время должен вернуться в ЦСКА. Об этом корреспонденту "СЭ" Гоше ЧЕРНОВУ сказал представитель 25-летнего нигерийца Тони Харрис. Ранее агент отметил, что армейцы собираются арендовать форварда.

– Муса не попал в заявку на кубковый матч "Лестера" с "Питерборо". Он уходит в ЦСКА? – вопрос Харрису.

– Скорее всего, трансфер состоится на следующей неделе.

Напомним, что Муса провел в ЦСКА четыре года – с 2012-го по 2016-й, а в сезоне-2017/18 ни разу не выходил на поле в чемпионате Англии.

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