Муса на следующей неделе перейдет в ЦСКА? Отвечает агент

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса в ближайшее время должен вернуться в ЦСКА. Об этом корреспонденту "СЭ" Гоше ЧЕРНОВУ сказал представитель 25-летнего нигерийца Тони Харрис. Ранее агент отметил, что армейцы собираются арендовать форварда.
– Муса не попал в заявку на кубковый матч "Лестера" с "Питерборо". Он уходит в ЦСКА? – вопрос Харрису.
– Скорее всего, трансфер состоится на следующей неделе.
Напомним, что Муса провел в ЦСКА четыре года – с 2012-го по 2016-й, а в сезоне-2017/18 ни разу не выходил на поле в чемпионате Англии.
zoostation
Хорошо, что Локо с ЦСКА уже больше не играть.
20:36
К.Б.Ын
Если ещё и 45-летнего Думбию оприходует конюшня, то немытые будут на 5-м месте )
20:35
Жорик Вартанов
неужели бомжи опять без ЛЧ)
20:30