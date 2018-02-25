Муравьев покинет пост управляющего финансово-имущественного блока ВФСО "Динамо"

Как стало известно "СЭ", генеральный директор футбольного клуба "Динамо" Евгений Муравьев написал заявление об уходе с должности управляющего финансово-имущественного блока Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо".

ВФСО "Динамо" принадлежит контрольный пакет акций ФК "Динамо". Муравьев был назначен генеральным директором клуба в сентябре 2016 года.

В чемпионате России сезона-2017/18 бело-голубые занимают 12-е место, набрав 22 очка в 20 матчах. В 21-м туре московская команда 4 марта на выезде сыграет с "Уфой". (Илья АНДРЕЕВ)