Мурад Мусаев: "Всегда стараюсь на теоретических занятиях втянуть игроков в дискуссию"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в интервью "СЭ" отметил, что старается проводить теоретические занятия в формате диалога. По словам 34-летнего специалиста, ему важно выслушать мнения игроков.

– Игорь Шалимов в прощальном интервью признал, что весной перегружал команду теоретическими занятиями. А вы перед "Зенитом" устраивали их ежедневно. Как игроки реагировали?

– Нормально. Мы же не держали их часами у макета. Специально разбивали огромный поток информации на короткие отрезки по 15-20 минут. Включали видео, наглядно демонстрируя, что хотим от команды. Теории было много, но дозировано, в форме диалога. Это меньше утомляет. Я всегда стараюсь втянуть игроков в дискуссию, мне интересно выслушать их мнение.

– Кто чаще подавал голос?

– Гранквист. Он же самый опытный, капитан. На все собственная точка зрения.

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