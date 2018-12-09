Мурад Мусаев: "Вероятность того, что Ари сыграет в Испании, равняется нулю"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после ничьей против "Уфы" (1:1) в матче 17-го тура премьер-лиги заявил, что Ари не полетит на матч Лиг Европы против "Севильи" из-за травмы, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Я думаю, все остались довольны тем, что видели на поле. Была напряженная игра, мы много действовали в атаее, создавали моменты, – подчеркнул Мусаев. – Были близки к победе, но нереализация была на первом плане – 3 штанги, стандарты... Нужно больше работать. Все сделали, чтобы победить, потому не довольны результатом.

– Как вы оцениваете игру в обороне в последних двух матчах? И как прокомментируете исполнение стандартов вашей командой?

– Что вы предлагаете с 18 метров делать? Есть ударные позиции, с них бьют. Не вижу проблемы. В обороне мы играем хорошо, мало пропускаем. Ситуация стабилизировалась по сравнению с началом сезона, люди сыгрались. По игре в обороне есть над чем работать, но ситуация лучше, чем раньше.

– Насколько велика вероятность, что в это зимнее трансферное окно удастся сохранить лидеров команды, о возможном переходе которых сейчас ходят слухи? И видите ли необходимость усиления?

– Слухи ходят о том, у кого заканчивается контракт. Хотелось бы усилиться одним-двумя игроками.

– В каком состоянии Ари?

– Вероятность, что сыграет в Испании, равняется нулю. У него надрыв задней мышцы, для него год закончен.