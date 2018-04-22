Мурад Мусаев: "У Шатова проблемы с икроножной мышцей"

Исполняющий обязанности главного тренера "Краснодара" Мурад Мусаев после матча 27-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:2) объяснил, с чем связана замена Олега Шатова. Игрок был заменен на 17-й минуте встречи, вместо него вышел Жоаузинью.

– Почему заменили Шатова?

– У него были проблемы с икроножной мышцей. Возможно, они не дали ему сыграть. Он попросил замену.

– "Краснодар" отброшен за пределы зоны Лиги чемпионов. Какие цели перед собой сейчас ставите?

– Максимальные. Пока есть возможность попасть туда, сделаем все, что от нас зависит, чтобы достичь лучшего результата. (Ярослав СУСОВ)