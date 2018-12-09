Мурад Мусаев: "У "Краснодара" было много возможностей, чтобы забить"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев посетовал на плохую реализацию голевых моментов после матча с "Уфой" (1:1).

"Испытываю разочарование после этого матча. У нас было много возможностей для того, чтобы забить, но мы ими не воспользовались. Получился сложный матч, с "Уфой" каждой команде играть тяжело. Это очень мощная команда она хорошо готова физически. Тем не менее, мы имели ряд отличных шансов, чтобы забить, но не реализовали их. Я недоволен тем, как мы пропустили, эти моменты нужно убирать. Об этом много говорили. Есть определенные вопросы. Начинали тяжело, гол пропустили из-за этого. Начинать надо гораздо лучше", - сказал Мусаев в эфире "Матч ТВ".

После этой ничьей "Краснодар" набрал 33 очка в 17 матчах и потерял все шансы на то, чтобы уйти на перерыв в роли лидера турнирной таблицы. В случае победы над "Рубином" "Зенит", идущий на первой строчке, может оторваться от "быков" на четыре балла.