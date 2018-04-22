16:28 | Футбол — РФПЛ

Мурад Мусаев: "Только игра покажет, как можно заменить Смолова"


Исполняющий обязанности главного тренера "Краснодара" Мурад Мусаев перед матчем 27-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что команда не испытывала проблем при подготовке к игре без нападающего Федора Смолова. Напомним, что форвард пропускает игру из-за перебора желтых карточек.

– Только игра покажет, как можно заменить Смолова, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Мусаев. – По тренировкам – больших проблем не было, но только игра ответит на этот вопрос. По ходу матча у нас есть возможность ротации. Любая победа дает уверенности в себе, ничего так не мотивирует. Трудно спрогнозировать, как сложится игра.

ЦСКА - Краснодар

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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