Мурад Мусаев: "Только игра покажет, как можно заменить Смолова"

Исполняющий обязанности главного тренера "Краснодара" Мурад Мусаев перед матчем 27-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что команда не испытывала проблем при подготовке к игре без нападающего Федора Смолова. Напомним, что форвард пропускает игру из-за перебора желтых карточек.

– Только игра покажет, как можно заменить Смолова, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Мусаев. – По тренировкам – больших проблем не было, но только игра ответит на этот вопрос. По ходу матча у нас есть возможность ротации. Любая победа дает уверенности в себе, ничего так не мотивирует. Трудно спрогнозировать, как сложится игра.