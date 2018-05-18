Мурад Мусаев: "Стоцкий - парень квалифицированный, подходит под нашу модель"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в интервью "СЭ" отметил, что просмотрел много матчей с участием экс-полузащитника "Уфы" Дмитрия Стоцкого. 28-летний игрок стал первым новичком "быков" в летнее трансферное окно.



– Первым новичком "Краснодара" стал Стоцкий. Чем он лучше тех, кто уже есть на этой позиции?

– Когда речь заходит о селекции, последнее слово всегда за руководством клуба. Мне рассказали об интересе к Стоцкому, я просмотрел много матчей с его участием и пришел к выводу – парень квалифицированный, подходит под нашу модель. В "Уфе" выделялся, был одним из лидеров. Дальше все зависит от того, насколько быстро он проникнется философией "Краснодара". Все-таки "Уфа" играет в другой футбол, постоянно использует пять защитников.



Напомним, Стоцкий выступал за "Уфу" с 2015 по 2018 год. В чемпионате России-2017/18 он провел 28 матчей, забив 3 мяча и отдав 8 голевых передач.

Полная версия интервью Мурада Мусаева - скоро в "СЭ"