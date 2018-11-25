Мурад Мусаев: "Приятно, что в команде есть три сильных вратаря"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дал комментарий в преддверии домашнего матча 15-го тура чемпионата России против "Арсенала". 35-летний специалист доволен тем, что в его команде есть три сильных голкипера.

– Наши основные голкиперы только возвращаются в основную группу, поэтому решили ничего не менять и поставить в основу Матвея Сафонова, – заявил Мусаев. Что будет, когда восстановится Станислав Крицюк? Пока не ясно. Радует, что есть выбор между такими классными вратарями. Матч с "Арсеналом" хотим провести под свою диктовку.