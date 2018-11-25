Мурад Мусаев: "Первые 30 минут "Краснодар" играл плохо"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дал комментарий после домашней победы в матче 15-го тура чемпионата России против "Арсенала" (3:0). 35-летний российский специалист заявил, что его подопечные плохо играли первые 30 минут встречи.

– Сами себе усложнили ситуацию в матче с "Арсеналом", играли без должной дисциплины, – сказал Мусаев. – Перерывы на матчи сборных всегда влияют на подготовку. Первые 30 минут мы играли плохо. В перерыве обсудили с игроками ситуацию и вышли играть на второй тайм в другой футбол.

"Краснодар" одержал девятую победу в РПЛ и остался на второй строчке в чемпионате России. "Быки" с 29 очками уступают первое место "Зениту".