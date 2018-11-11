Мурад Мусаев: "Краснодару" сложно играть с такими командами, как "Енисей"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над "Енисеем" (3:0) в матче 14-го тура премьер-лиги заявил, что рад победе, однако она, несмотря на счет, далась очень нелегко, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Мы показали терпение, дисциплину, - подчеркнул Мусаев. - С таким соперником, как "Енисей", играть сложно, поскольку он оборонялся всей командой. Футболисты находились на своей половине поля и так они притормаживали время. Нашей задачей было не отходить от своей игры. К 60-й минуте мы смогли забить, соперник пошел вперед, и мы на этом его подловили.

- Как считаете, полностью выполнили план на игру или же остались чем-то недовольны?

- Никогда ничего не бывает идеально. Но то, что было... трудно играть против таких команд ярко. Потому, сходя из того, как игра складывалась, мы рады этой победе.

- Для вас это хорошая ситуация, что у "Краснодара" сейчас будет несколько домашних матчей подряд?

- Я не могу сказать сейчас, доволен или не доволен. Мы очень много очков набрали на выезде, а дома наши соперники показывают закрытый футбол, против которого тяжело нам. Например, "Ахмат", "Ростов", "Енисей". Плюс это или минус - узнаем, когда сыграем последний матч в году.

Все о чемпионате России - здесь