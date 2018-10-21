18:57 | Футбол — РПЛ

Мурад Мусаев: "Краснодар" испытывает небольшие трудности с лимитом на легионеров"

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Старший тренер "Краснодара"  Мурад Мусаев перед матчем 11-го тура РПЛ против "Ахмата" заявил, что его команда испытывает небольшие трудности с лимитом на легионеров. 

- Мы плодотворно провели паузу, работали с молодыми футболистами, - сказал Мусаев в эфире канала "Матч Премьер". - Смена часовых поясов и длительные перелеты - это трудности для Куэвы. Проблема лимита? Мы испытываем небольшие трудности, но также есть и внутренний резерв, чтобы справиться с этой ситуацией. 

Краснодар - Ахмат

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