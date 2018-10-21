Мурад Мусаев: "Краснодар" испытывает небольшие трудности с лимитом на легионеров"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев перед матчем 11-го тура РПЛ против "Ахмата" заявил, что его команда испытывает небольшие трудности с лимитом на легионеров.

- Мы плодотворно провели паузу, работали с молодыми футболистами, - сказал Мусаев в эфире канала "Матч Премьер". - Смена часовых поясов и длительные перелеты - это трудности для Куэвы. Проблема лимита? Мы испытываем небольшие трудности, но также есть и внутренний резерв, чтобы справиться с этой ситуацией.

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